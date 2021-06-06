"За последние полгода у меня многое не получилось, многое не получилось у руководителей Миная. Все мы хотели остаться, но это такая, немножко больная тема. Мы вылетели, да. Что будет дальше – уже интересно.

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Я часто не забивал, так как в последнее время выходил только на 10-12 минут, и это было трудно. У меня не все получилось. Многое я хотел в Украине сделать. Меня все любили в команде, все относились с уважением, с большим респектом. Не забивал, потому что не было моментов, ведь мы постоянно играли в обороне. Мало что получилось, конечно. Один Нуриев, разве что, молодец. Не так я себе все это представлял ...

Не знаю, сколько там уже недель я в творческом отпуске. Честно, все может быть, все может случиться. Саня Панков (агент Милевского, – Футбол 24) работает, так что посмотрим. Варианты будут. Захочу ли я играть в футбол, дальше продолжать? Увидим позже", – сказал Милевский на YouTube-канале "Миля".

Напомним, Милевский перешел в закарпатский клуб в январе 2021 года. За полсезона в УПЛ 36-летний игрок провел 10 матчей без результативных действий

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