Панков назвал топ-3 самых дорогих украинских футболистов на данный момент – Динамо вне конкуренции
Александр Панков, агент Артема Милевского, озвучил ценники на самых крутых представителей УПЛ.
"Однозначно, Забарный. Учитывая спрос, который будет на украинцев летом, думаю, Суркис сможет получить за него 25 миллионов евро. Парень себя уже зарекомендовал и будет стоить дороже Мудрика, хотя Миша и атакующий игрок. Забарный уже всем продемонстрировал, что может играть. на самом высоком уровне.
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Второе место я бы отдал Шапаренко. Он набрал хорошие кондиции и в этом сезоне стал лидером Динамо. Думаю, пора ехать в Европу, и он готов к этому. Я его оцениваю в 20 миллионов. Но у Игоря Михайловича своё видение, он может и под 50 миллионов захотеть.
И третьим назову Цыганкова. Витя уже готовый футболист, ему 26 лет, и мне было бы интересно на него посмотреть в топ-чемпионате, например, в Испании. Думаю, у него должно получиться. Его бы я оценил в районе 25-ти миллионов.
Забарный очень достойно проявил себя в Лиге чемпионов в этом году и в матчах за сборную. Я считаю, он мог бы спокойно играть в Милане или любой другой команде второго эшелона. Шапаренко мог бы проявить себя в Бундеслиге, может быть, не в Баварии, но в дортмундской Борусии точно", – сказал Панков в интервью FanDay.
Напомним, сейчас Динамо находится за границей, где проводит благотворительное турне. Киевляне уже успели сыграть два поединка, в которых с одинаковым счетом – 3:1 – одолели Легию и Галатасарай.
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