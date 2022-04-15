"Однозначно, Забарный. Учитывая спрос, который будет на украинцев летом, думаю, Суркис сможет получить за него 25 миллионов евро. Парень себя уже зарекомендовал и будет стоить дороже Мудрика, хотя Миша и атакующий игрок. Забарный уже всем продемонстрировал, что может играть. на самом высоком уровне.

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Второе место я бы отдал Шапаренко. Он набрал хорошие кондиции и в этом сезоне стал лидером Динамо. Думаю, пора ехать в Европу, и он готов к этому. Я его оцениваю в 20 миллионов. Но у Игоря Михайловича своё видение, он может и под 50 миллионов захотеть.

И третьим назову Цыганкова. Витя уже готовый футболист, ему 26 лет, и мне было бы интересно на него посмотреть в топ-чемпионате, например, в Испании. Думаю, у него должно получиться. Его бы я оценил в районе 25-ти миллионов.

Забарный очень достойно проявил себя в Лиге чемпионов в этом году и в матчах за сборную. Я считаю, он мог бы спокойно играть в Милане или любой другой команде второго эшелона. Шапаренко мог бы проявить себя в Бундеслиге, может быть, не в Баварии, но в дортмундской Борусии точно", – сказал Панков в интервью FanDay.

Напомним, сейчас Динамо находится за границей, где проводит благотворительное турне. Киевляне уже успели сыграть два поединка, в которых с одинаковым счетом – 3:1 – одолели Легию и Галатасарай.

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