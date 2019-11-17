Панков: Милевский опасался перехода в Динамо Брест

Известный агент Александр Панков рассказал о трудном периоде для скандального форварда Артема Милевского перед трансфером в в Динамо Брест.

"У него был страх перехода в Динамо Брест с Тосно. Он переживал по этому поводу несколько дней, думал, как его встретят в родной стране и какое давление будет создаваться.

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Страх не в плане, что его побьют, а в плане, что его не примут, будет свист, станет отвергнутым. Но я ему сказал: "Послушай, все же зависит от тебя. Если ты выйдешь и сделаешь результат, забьешь гол, отдашь голевую, затем в следующей игре забьешь и отдашь, то весь прошлый негатив забудут. Люди, конечно, долго помнят плохое, но шаг за шагом хорошими делами ты этот негатив весь уберешь". В принципе, так и получилось", – сказал Панков в в эфире YouTube-канала" MelkazeRaw".

Напомним, Милевский в 2017-м перешел из российского Тосно в Динамо Брест, цвета которого защищает и сейчас.

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