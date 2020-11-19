"На мой взгляд, всегда и везде определяющим должен быть спортивный принцип. Согласен, были форс-мажорные обстоятельства, но заинтересованным организациям необходимо помнить об ответственности за принятые решения. Сборная Украины в честной борьбе завоевала право выступать в топ-дивизионе Лиги наций, в соперничестве с грандами заставила с собой считаться.

"К нам относились, как к прокаженным": менеджер сборной Украины в шоке от поведения швейцарцев

Мы были готовы, несмотря на ощутимые кадровые потери, сыграть со Швейцарией, приложили максимум усилий для соблюдения предписаний медицинского протокола. Поэтому очень надеемся, что дисциплинарный комитет УЕФА примет решение о том, что матч Швейцария – Украина должен быть сыгран. Сильнейшего нужно определять на футбольном поле",– цитирует Панькива Meta-ratings.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

Швейцария – Украина: почему матч отменен окончательно – варианты, которые теперь ждут команду Шевченко