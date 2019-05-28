Панькив признался, благодаря кому получил дебютный вызов в сборную Украины

Новичок сборной Украины Юрий Панькив отреагировал на свой дебютный вызов в национальную команду.

"Мне об этой новости сообщил наш главный тренер Владимир Богданович Шаран. Он поздравил, пожелал успеха и удачи. Сказал, что даже в 34 года нет ничего невозможного, поэтому заслужил своей работой вызов в сборную.

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Много звонков с поздравлениями получил? Да, с тренером вратарей Александрии даже шутили, будто у меня день рождения, столько звонков и поздравлений. Конечно, приятно.

Всем спасибо. Особенно партнерам по команде, главному тренеру. Без своих одноклубников это было бы невозможно. Футбол – командная игра, поэтому этот вызов в сборную, заслуга всех футболистов, и нашего клуба в частности.

Панькив прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины

Не в моей компетенции называть фамилии, но в Александрии есть игроки, которые заслуживают вызов в национальную команду. Андрей Цуриков был в сборной, но он сейчас травмирован. Думаю, тренеры сборной сами все прекрасно видят и знают возможности всех кандидатов", – цитирует Панькова Команда 1.