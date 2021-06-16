Опытный вратарь Юрий Панькив стал игроком Руха, сообщает официальный сайт львовян.

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Его контракт с Александрией истекал 30 июня 2021 года, поэтому в команду Ивана Федыка Панькив перешел в статусе свободного агента. Опытный вратарь подписал с новым клубом соглашение сроком на 1 год с правом пролонгации еще на год и выбрал себе футболку с номером 79. 36-летний голкипер стал первым летним новичком "желто-черных".

Напомним, Панькив – воспитанник львовского футбола. За свою карьеру он провел 220 матчей в УПЛ и 13 поединков в Лиге Европы. Также Юрий вызывался в ряды национальной сборной Украины.

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