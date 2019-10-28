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Панькив оценил свое противостояние с Мораесом в матче против Шахтера

18:17 60 Читати українською
Панькив оценил свое противостояние с Мораесом в матче против Шахтера
Шахтер – Александрия / Фото ФК Шахтер

Голкипер Александрии Юрий Панькив отметил, что фортуна была на его стороне в матче 12-го тура УПЛ против Шахтера (0:0).

75’ Алан Патрик
 
Дмитрий Шастал 84’
75’ Алан Патрик
84’ Дмитрий Шастал

"Как можно быть недовольным ничьей с Шахтером на выезде? Это был тяжелый матч, но мы нашли в себе силы и забрали одно очко.

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Противостояние с Мораесом? У Жуниора было несколько моментов, но сегодня счастье было на моей стороне. Где-то мне повезло больше. Он и так забивает в каждой игре – может, где-то нужно было не забить?" – цитирует Панькива официальный сайт Александрии.

После 12-ти туров Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, Александрия – 5-я (20 баллов).

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Шахтер Шахтер Шахтер - Александрия Юрий Панькив Юрий Панькив Жуниор Мораес Жуниор Мораес Александрия Александрия
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