Панькив оценил свое противостояние с Мораесом в матче против Шахтера

Голкипер Александрии Юрий Панькив отметил, что фортуна была на его стороне в матче 12-го тура УПЛ против Шахтера (0:0).

"Как можно быть недовольным ничьей с Шахтером на выезде? Это был тяжелый матч, но мы нашли в себе силы и забрали одно очко.

Шахтер – Александрия – 0:0 – видеообзор матча с двумя удалениями

Противостояние с Мораесом? У Жуниора было несколько моментов, но сегодня счастье было на моей стороне. Где-то мне повезло больше. Он и так забивает в каждой игре – может, где-то нужно было не забить?" – цитирует Панькива официальный сайт Александрии.

После 12-ти туров Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, Александрия – 5-я (20 баллов).

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