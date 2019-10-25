Панькив: Александрии не хватает опыта таких матчей, как против Сент-Этьена

Голкипер Александрии Юрий Панькив прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"На первых минутах не справились с эмоциями. Нам не хватает опыта таких матчей. Вышли, трибуны погнали с двух сторон, полный стадион. Стушевались и пропустили на первых минутах.

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Но мы нашли в себе силы. Тренер правильно сказал о нашей команде. Глядя в раздевалке на команду, на ребят – душа радуется. Отдали все силы, видно, что хотели достичь результата. Это ничья, мы хотели бы победить. Но надо сказать спасибо, что матч так закончился, и мы набрали одно очко", – поделился Панькив в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Александрия удержала ничью против Сент-Этьена в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

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