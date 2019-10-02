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Панькив – о матче Александрии в Лиге Европы: Львовяне заслуживают на хороший футбол

13:54 14 Читати українською
Панькив – о матче Александрии в Лиге Европы: Львовяне заслуживают на хороший футбол
Юрий Панькив / Футбол 24

Голкипер Александрии Юрий Панькив поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги Европы 2019/20, в котором бронзовый призер УПЛ сыграет против Гента.

 

"Ребята настроены по-боевому. Действительно, в Германии было определенное волнение, но это уже позади. Львов и местные болельщики заслуживают хорошего футбола. Надеемся, что продемонстрируем достойную игру.

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Яремчук? Мы готовимся к каждому матчу и раскрывать никаких каких секретов не будем. Да, он является штатным пенальтистом Гента, но надеюсь, что завтра пенальти в наши ворота не назначат. Верю, что нам удастся продемонстрировать хорошую игру в поединке против Гента", – подытожил Панькив.

Напомним, завтра в рамках второго тура Лиги Европы Александрия во Львове, на стадионе Арена-Львов будет принимать бельгийский Гент. В первом круге наши ребята на выезде уступили немецкому Вольфсбургу (1:3), а Гент одолел французский Сент-Этьен (3:2).

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Источник: Футбол 24
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Александрия Александрия Гент Гент Юрий Панькив Юрий Панькив Александрия - Гент Лига Европы
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