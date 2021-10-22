Пока Лионель Месси забивал пенальти паненкой в матче ЛЧ ПСЖ – РБ Лейпциг, на Туманном Альбионе бушевали свои страсти. Веймут и Йовил Таун в ответном матче квалификации Кубка Англии не выявили победителя – 1:1, поэтому игра перешла в серию пенальти.

Гениальная паненка Месси и незабитый пенальти Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – РБ Лейпциг – 3:2

Йовил победил со счетом 2:1. Сразу четверо игроков Веймута не забили свои 11-метровые. У гостей неудачников было только двое, однако один из неточных ударов собрал немало просмотров в соцсетях.

Игрок Йовила хотел исполнить паненку, но сделал это крайне неудачно. В ворота он не попал, зато отправил мяч точно в голову стюарду, который проходил за пределами поля. У работника стадиона от удара аж взлетела кепка, однако мужчина не растерялся. Он поднял головной убор и еще успел порадоваться нереализованному пенальти соперника.

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