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Пандев анонсировал завершение карьеры – ветеран озвучил две задачи, которые хочет выполнить в этом сезоне

18 января 15:16 64 Читати українською
Пандев анонсировал завершение карьеры – ветеран озвучил две задачи, которые хочет выполнить в этом сезоне
Горан Пандев / LaPresse

Нападающий Дженоа и сборной Северной Македонии Горан Пандев сообщил, что планирует завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

"Я думаю, что после окончания этого сезона я остановлюсь. Но я хочу остановиться со спасением Дженоа. Такой клуб не может вылетать в Серию Б – фанаты этого не заслужили. Впереди много матчей, поэтому надежда на спасение есть.

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Также хочу помочь своей национальной сборной выйти на Евро-2020. Для меня это стало бы прекрасным завершением карьеры", – цитирует Пандева Sky Sport.

Напомним, Дженоа, цвета которой защищает 36-летний форвард, сейчас занимает 18 место в турнирной таблице Серии А. Сборная Северной Македонии будет пробиваться на Евро-2020 через плей-офф Лиги Наций.

Отметим, что самым большим достижением в карьере Пандева является победа в Лиге чемпионов с Интером в сезоне 2009/10. Также он запомнился выступлениями за Лацио и Наполи.

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Италия Горан Пандев Горан Пандев Дженоа Дженоа Северная Македония Северная Македония
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