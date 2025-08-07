Панатинаикос и Шахтер расписали нулевую ничью в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Смотрите обзор матча на "Футбол 24".

Шахтеру не удалось одолеть греческий Панатинаикос в выездном матче отбора Лиги Европы.

Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом: Потрошитель – герой, Эгиналдо травмировался через минуту после выхода на поле

Настоящим героем поединка стал Дмитрий Ризнык, который не позволил соперникам ехать на ответную игру с преимуществом в счете. Все решится во втором матче, который пройдет 14 августа.