Героические сейвы Ризныка в видеообзоре матча Панатинаикос – Шахтер
Панатинаикос и Шахтер расписали нулевую ничью в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Смотрите обзор матча на "Футбол 24".
Шахтеру не удалось одолеть греческий Панатинаикос в выездном матче отбора Лиги Европы.
Настоящим героем поединка стал Дмитрий Ризнык, который не позволил соперникам ехать на ответную игру с преимуществом в счете. Все решится во втором матче, который пройдет 14 августа.
