Первый тайм оказался неудачным

Арда Туран не стал ничего выдумывать с составом. Травмированного Кевина заменил Невертон – вероятно, потому что Эгиналду провел полный матч в Тернополе, а потому его решили приберечь. На острие атаки же вышел Элиас, который сделал результат с Эпицентром и хорошо сыграл с Бешикташем. На всех остальных позициях вышли привычные фамилии.

Шахтер официально отпустил легионера в клуб, который выигрывал ЛЧ

Греки не могли рассчитывать на помощь нескольких ведущих исполнителей. Из-за повреждений выпал ведущий центрхав Бакасетас и форвард Йоаннидис – именно эта парочка организовала гол в ворота Рейнджерс в квалификации ЛЧ. Это были серьезные потери, однако до перерыва острее оказались именно греки.

Первый опасный момент произошел после передачи на ход правым флангом и навеса. Рикошетом от Педро Энрике мяч взлетел в небо, а приземляться он начал прямо в ворота. Резник не спал, перебросив сферу над перекладиной.

Дальнейший угловой завершился замыканием Палмера-Брауна, но оно было неточным. По-настоящему страшный момент афиняне организовали на 45-й минуте с углового. Марлон выбил мяч на угол штрафной, где без опеки оказался Пеллистри – экс-вингер МЮ сразу же показал класс, вколотив с лету в ближнюю девятку. Ризнык выполнил фантастический сейв.

Шахтер же до перерыва огрызнулся контратакой. Элиас перехватил мяч в центре, вытащил на себя защитника и запустил пас на ход Алиссону. Бразилец качнул оппонента и пробил с правого края штрафной – Дронговски спас Панатинаикос, хотя и удар прошел по центру.

Кроме того, вспоминается контратака, которую между линиями разгонял Марлон, а завершал Невертон. Тот вколотил с дальней дистанции, однако получилось не очень сильно. Вот и все моменты.

Шахтер захватил контроль во втором тайме, но едва не посыпался в конце. Резник – герой, Эгиналду – трагедия

По перерыве содержание игры сильно изменилось. Панатинаикос все меньше тревожил контратаками и реже вступал в борьбу за центральным кругом. Показатель владения "горняков" вырос с 54% до 73%, а к середине второго тайма он составлял аж 78%. Команда закрыла эллинов на их трети и принялась растягивать их низкий блок.

Особенно активным был Невертон, которого раз за разом выводили в перспективные ситуации на фланге. Вот только Шахтеру постоянно чего-то не хватало – то на прострел никто не пойдет, то вингеры не могут обыграть 1-в-1, то удары блокируются защитниками. Активность была, но отправить "Пао" в нокдаун не удавалось.

Улучшение игры было связано с выходом Бондаренко вместо Марлона. На 73-й же минуте Арда Туран освежил атаку, бросив в бой Педринью и Эгиналду. Последний уже через минуту мог открыть счет, получив разрезной пас на ход и практически вырвавшись один на один с голкипером – впрочем, Табу догнал его и подтолкнул. Нападающий смог пробить, но уже неакцентированно.

И тут же ему пришлось покинуть поле. Эгиналду получил травму всего через минуту пребывания на поле. Пришлось выпускать Шведа. И тут Шахтер колыхнуло...

На 80-й минуте забивать должен был Свидерски, который катапультировал Матвиенко в борьбе за аут и вырвался на ударную позицию. Поляк пробил метров с 14-ти в дальний нижний угол, однако Ризнык выполнил фантастический сейв!

На 83-й же минуте Ризнык получил мощный лонгшот от свежего Зарури, достав сферу с дальней "шестерки".

Не сумев реализовать свои моменты, греки едва не пропустили в компенсированное время. Могла сработать трагическая замена Эгиналду. Швед открылся на линии штрафной, принял пас и выдал плотный выстрел – Дронговски парировал перед собой. Невертон пытался замкнуть в подкате в пустые ворота, однако в последний момент его опередил защитник.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Все решится через неделю.

Панатинаикос оказался сильнее Бешикташа. Шахтер впервые не доминировал

В первых пяти матчах под руководством Арды Турана Шахтер выглядел машиной, которую просто невозможно остановить. Это было связано не только с тактическими улучшениями, но и со слабой игрой соперников. В Афинах же "поддавки" завершились – "горняки" встретили хорошо обученную команду без провисаний в составе, способную выдерживать темп дончан.

Подопечные Руя Витории качественно подстроили свои достоинства под стиль Шахтера. Без мяча греки сосредотачивались на контроле глубины, демонстрируя хорошую готовность к рывкам десяток и вингеров за спины. Защитники действовали слаженно, правильно ставили корпус и не проигрывали в скорости. Разрывов в задней линии практически не возникало.

Как следствие, в первые 50 минут не припоминается ни одной удачной передачи "горняков" на ход в позиционной атаке. Ситуация улучшилась после перерыва, но соперник все равно держался достойно.

Греки же длительных позиционных атак не строили, ожидая контратаки (в основном фланговые). Здесь снова прослеживается основательный анализ Витории – команда Арды Турана высоко поднимает хавбеков, пытаясь перегрузить финальную треть, что оставляет пространство позади. Надо только дождаться потери мяча.

В конце концов, Панатинаикос уделил внимание стандартам, а точнее – зоне подбора. Дончане плохо контролировали ее до Турана и перенесли эти проблемы в новую эпоху. Почти все моменты, которые создали эллины в этой встрече, прошли именно после выигрыша подбора перед штрафной. И моментов они создали больше.

Важно, что афиняне пользовались уязвимостями "горняков" так, чтобы можно было реализовать свои сильные качества. Шахтер встретил очень грамотное сопротивление – впрочем, в тупик наша команда не попала. Греки сумели нарушить организацию позиционных атак, но они не реже ошибались на своей половине. Этому способствовал и достаточно агрессивный (контр)прессинг.

В игре на встречных курсах Шахтер был эффективнее. Именно из контратаки "горняки" организовали все свои моменты и полумоменты. В общем, вся игра в Афинах завелась к попыткам поймать друг друга на контратаке – а так матч был равным. Команда Арды Турана впервые сыграла без безумного доминирования и преимущества по моментам.

Полесье уничтожило Пакш в матче Лиги конференций – два ассиста Крушинского, голы экс-игроков Динамо и красная Михайличенко