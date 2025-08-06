Панатинаикос будет принимать Шахтер в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Где смотреть игру и на каком телеканале, подскажет "Футбол 24".

Матч Панатинаикос – Шахтер состоится в четверг, 7 августа. Команды выйдут на газон Олимпийского стадиона в Афинах. Бельгийский рефери Эрик Ламберхтс даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени.

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Где смотреть Панатинаикос – Шахтер? В Украине матч будет транслироваться в прямом эфире на ресурсах UPL.TV. В частности, можно будет посмотреть на Киевстар ТВ и подобных ресурсах при наличии соответствующей подписки.

К слову, это впервые Шахтер будет играть против Панатинаикоса. Ранее в официальных турнирах "горняки" встречались лишь с двумя греческими клубами – ПАОКом и Олимпиакосом. Важно, что в этих противостояниях украинская команда не терпела поражений.

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