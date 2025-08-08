"Что было в эпизоде с Эгиналдо? То, что я видел со стороны – неприятный момент. Ничего там хорошего, я думаю, не будет, потому что всегда, когда ты так травмируешься, это тебя выбивает. Насколько – мы не знаем, скоро узнаем. Но то, что он нам не поможет в ближайшем матче, это 100%. Это очень обидно, потому что мы теряем нашего нападающего, который нам очень помогает в играх.

Героические сейвы Ризныка в видеообзоре матча Панатинаикос – Шахтер

Насколько сложно было сыграть на ноль? Сложно, потому что такая погода. Я думаю, что команда хозяев уже привыкла к такой погоде, когда очень душно. Тяжело было играть при таких погодных условиях. Но, я думаю, что, в принципе, могли сыграть намного лучше в обороне. Где-то допустили те моменты, где Ризнык спас нас. Не хочется, чтобы до такого доходило. Хочется нивелировать эти моменты до того, как Дима делал такие сейвы", – приводит слова Бондаря Tribuna.

Напомним, первая игра между Шахтером и Панатинаикосом завершилась ничьей 0:0. Ответный матч состоится уже через неделю, 14 августа.

Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом: Ризнык – герой, Эгиналдо травмировался через минуту после выхода на поле