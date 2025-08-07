Очень трудно осознать, что Шахтер выступает в Лиге Европы, а не в ЛЧ. Слишком уж серьезные соперники выпали “горнякам” в квалификации – после перегруженного звездами Бешикташа дончане попали на Панатинаикос. Фамилии здесь не столь громкие, как у турков, но бывших представителей топ-5 лиг здесь достаточно.

Больше всего выделяется Факундо Пельистри, выступавший за Манчестер Юнайтед, Гранаду и Алавес. Тина Едвая можно помнить по Роме, Байеру и Аугсбургу, а еще он играл в финале ЧМ-2018. Тони Вильена прошел школу Фейеноорда, а затем побегал за Эспаньол и Салернитану. Филипп Макс был воспитан в Баварии и Шальке, после чего играл за Аугсбург, Айнтрахт и ПСВ.

Фанаты Серии А точно вспомнят Филипа Джуричича, ведь тот провел аж 163 матча в составе Сассуоло, Сампы и Беневенто. Еще 20 поединков серб отбегал в АПЛ и Бундеслиге. В Сассуоло серб пересекался с Кирьякопулосом – летом этот фулбек вернулся из Монцы. Неманья Матич был в Валенсии и Хетафе, а Кароль Свидерски 15 матчей провел за Верону. В конце концов, именно здесь после побега из Шахтера и транзитом через Лион осел вингер Тете.

Из греческих исполнителей больше всего выделяется нападающий Йоаннидис, которого на Transfermarkt оценивают в 15 млн евро. Правда, его бомбардирские качества не впечатляют – 25-летний Фотис только раз за всю карьеру забил более 7 голов, и это произошло аж в позапрошлом сезоне. Также следует отметить фулбека Бакасетаса.

Возглавляет эту банду Руи Витория. Подробно говорить о португальце не хочется – только лузер без амбиций поехал бы тренировать в Москву после 2022 года. Он и там ничего не показал, набирая 1,27 очков за игру. Пиком Руя была Бенфика, с которой в 2015 и 2016 годах удалось взять чемпионство и дойти до четвертьфинала ЛЧ. Именно его "орлам" на групповом этапе уступало Динамо Сергея Реброва.

Но в Панатинаикосе дела пошли вверх. Руи Витория в предыдущем сезоне принес афинянам серебряные медали и первый за 15 лет плей-офф еврокубков – эллины дошли до 1/8 финала Лиги конференций, вылетев от Фиорентины. Летом же команда вылетела из квалификации ЛЧ, по делу уступив Рейнджерс (0:2, 1:1).

Эти поединки оказались неоднозначными. Шотландские фанаты шутят, что "Пао" оказался очередным европейским клубом, который приехал на Айброкс, полностью переиграл хозяев и умудрился уехать с поражением. В Афинах же коллектив провел 20 ударов по воротам, но забил всего раз.

Греки будут выполнять много кроссов, что не очень хорошо для Шахтера. Нельзя сказать, что оборона дончан аж сильно страдала от них в начале сезона, но во всех предыдущих наши защитники допускали большое количество ошибок. Также есть определенные проблемы с контролем подбора, за что Бешикташ мог наказать.

Сравнение с турками вполне уместно. При хорошем составе Панатинаикосу не хватает тактических идей для игры в финальной трети. Этот коллектив более опасен на пространстве, а балансировка атак у "зелено-белых" очень невыразительная – Алиссону и Кевину будет где разбежаться. Оборона тоже не впечатляет, но подопечные Руи Витории будут мешать Шахтеру большим количеством единоборств. Будут и грубости.

О сильных качествах "горняков" уже говорилось очень много. Подробный обзор преимуществ и достоинств дончан можно посмотреть в видео на "Футбол 24".

Если же коротко – дончане благодаря изменению структуры в атаке кратно улучшили качество продвижений. Благодаря высоким позициям "десяток" и их хитрым перемещениям "оранжево-черные" создают пространство для вингеров, а те своим индивидуальным гением наносят роковой удар. Команда имеет большую вариативность в завершающей фазе – в зонах завершения всегда много футболистов, а уровень мастерства позволяет разыграть ситуацию в несколько способов (кросс, комбинация, удар, скидка от "столба" и т.д.).

Эпицентр на выходных попытался оставить дончан без пространства, сев в низкий блок с максимально широкой линией защиты. С одной стороны, это создало проблемы – открыть счет не удавалось до 80-й минуты. С другой, количество моментов и полумоментов было высоким, и все они создавались через различные тактические механизмы. Что-то похожее было во втором матче с Ильвесом, когда расписали вничью 0:0.

Модель игры Арды Турана предусматривает высокий прессинг и контрпрессинг. Огромное внимание турок уделяет переходным фазам – особенно из атаки в оборону – где требуется максимально скорость и интенсивность. Здесь возникают определенные проблемы, ведь высокие позиции "десяток" (а отчасти и опорника) открывают пространство за спинами.

Высокая линия обороны из-за индивидуальных качеств Матвиенко и Бондара не способствует хорошему балансированию атак, а Очеретько/Судаков/Педринью/Бондаренко просто не успевают возвращаться – при всем желании. Хороший длинный пас через прессинг-группу может вылиться даже в голевую атаку. Именно так один из голов забил Бешикташ.

Но в целом Шахтер выглядит чрезвычайно мощно. То, что можно улучшить быстро, Арда Туран улучшил радикально, но украинские команды не могут быть идеальными во всех аспектах. Всегда приходится чем-то жертвовать. В матчах против Бешикташа и Панатинаикоса риск с высокими "десятками" оправдан – он приносит колоссальную пользу, а соперники не способны систематически наказывать за наши уязвимости.

Кадровая ситуация

К сожалению, в Афинах не сможет сыграть Кевин, который получил повреждение. В матче с Эпицентром его заменил Эгиналду, который может сыграть и нападающего. Вряд ли в основе появится Траоре, ведь Лассина получил повреждение в чемпионате – да и вообще буркинийца используют в менее важных матчах.

Элиас же здорово вышел на замену в Тернополе, поэтому поставим на его выход в острие атаки. А вот вместо Эгиналду слева вполне может появиться и Невертон – хотя более вероятным является появление со скамейки запасных. Грекам же не поможет только вингер Кириопулос, но его позицию все равно делят Тете и Пеллистри.

Ориентировочные составы на матч Панатинаикос – Шахтер

Панатинаикос: Дронговски – Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос – Чиривелья – Тете, Бакасетас, Максимович, Джуричич – Йоаннидис

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Алиссон, Очеретько, Судаков, Эгиналду – Элиас

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера, оба забьют, ТБ 2,5

Расклад остается тем же, что и перед противостоянием с Бешикташем. Забрасывать соперника шляпами нельзя – слишком уж сильные там исполнители – но Панатинаикос не сильнее "орлов". Греки будут работать в режиме бицца-бороцца, что имеет смысл против Шахтера (дончанам очень неудобно против таких коллективов), однако подопечные Арды Турана доказали способность прибивать таких соперников.

Вероятно, существует смысл прогнозировать голы в оба ворота, но донетчане точно должны забить больше. Вряд ли мы увидим разгром, но одолеть соперника с разницей в два гола "горнякам" по силам. Рискнем сделать именно такой прогноз.

