Сборная Украины U-20 успешно стартовала на молодежном ЧМ-2025, удержав победу над Южной Кореей U-20. Подопечные Дмитрия Михайленко провели чрезвычайно мощную стартовую 15-минутку, забив два гола – на этом отрезке были и крутые комбинации в чужой трети, и правильное использование 204-сантиметрового Пищура, и хорошая игра в среднем блоке с эпизодическим прессингом.

В следующие 20 минут команда отошла назад, ничего не создавая и защищая счет, однако контригра исчезла. А дальше включилась Южная Корея – тренерский штаб и все футболисты отметили, что подсели физически и ментально только после перерыва, однако проблемы возникли еще до нее. Выносить мяч из пустых ворот и радоваться решению VAR в моменте с падением корейца в нашей штрафной пришлось еще в первом тайме.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 2-го туру молодіжного чемпіонату світу-2025 між збірними України U-20 та Панами U-20. Коефіцієнт на перемогу українців – 1,59. На тріумф панамців фахівці дають 5,20.

Во втором же нас забрасывали стандартами и забили дважды, но один гол отменили из-за офсайда. Да и вообще "тигры" прибавили в мобильности и интенсивности, тогда как наша команда вообще не обостряла. Не в последнюю очередь так произошло из-за тройной замены в раздевалке – а вот Дмитрий Михайленко тянул с первыми перестановками до 70-х минут.

К счастью, все завершилось победой. Если удастся набрать хотя бы одно очко в следующих двух матчах, то с большой вероятностью "желто-синие" выйдут в 1/8 финала. Вот только с таким качеством игры сделать это будет непросто. Особенно с Парагваем, которому удалось переиграть Панаму со счетом 3:2 – хотя последняя теперь прикована к стенке и будет заряжена исключительно на победу.

Панамцы знакомы украинскому футболу благодаря Эдуардо Герреро, однако он по очевидным причинам не может выступать на молодежном чемпионате. Также в Черноморце выступает Анел Райс, однако в активе 19-летнего хава только 54 минуты с Юксой. Он приехал на Мундиаль, отсидев весь матч с Парагваем в запасе.

Хоть немного известных футболистов в составе сегодняшнего соперника нет. В основном панамцы выступают в родной лиге и в южноамериканских, однако есть три представителя МЛС – два из Лос-Анджелеса и один из Нью-Йорк Ред Буллз. Правда, только вингер Москера выступал за первую команду (и то только один матч).

Он является капитаном и вторым самым дорогим футболистом в составе молодежной сборной. Дороже только Кевин Волдер (конкурент по позиции) из панамской Пласа Амадор. Также следует отметить Мартина Круга из Леванте, которого тоже не берут в первую команду – однако именно он забил гол Парагваю. В том поединке дважды ассистировал нападающий Гиставо Эррера из костариканской Саприссы.

Сборная Украины U-20 существенно превосходит Панаму по средней и совокупной стоимости состава. В нашей заявке есть представители дубля Боруссии Д, Жироны, АЗ (тоже из дубля) и ведущих клубов УПЛ – и они все на ходу. Тот же Пищур из венгерского Дьйора тоже уже забил классный гол на ЧМ-2025 и имел момент для еще одного взятия ворот. Даже без Степанова и Попова играть есть кому.

Вопрос только в физической и тактической подготовке. Проблемы в первом аспекте Дмитрий Михайленко списал на акклиматизацию – мол, корейцы находятся в Чили уже более 20 дней, что вдвое больше нашего срока. Впрочем, если проводить замены столь же не вовремя, как в первом туре, то сил в последних 30-минутках не будет никогда. Этот аспект тренерский штаб должен обдумать.

Вряд ли за несколько дней удастся что-то сделать со стандартами у собственных ворот, поэтому следует готовиться к валидолу. В целом же команда защищается неплохо – у каждого футболиста можно было найти момент, где он сыграл неидеально, но в целом корейцы создавали с игры немного. Украинский средний/низкий блок зарекомендовал себя неплохо, хоть и без вау-эффекта.

Интересно, проведет ли тренерский штаб ротацию. На Чемпионате мира распределение нагрузки очень важно – а особенно в условиях чилийского среднегорья. Возможно, на левом фланге обороны стартует Катрич, который имеет опыт УПЛ, ведь у Вернаттуса были небольшие проблемы в предыдущем туре. Ващенко вполне может освежить опорную зону, ну а на острие атаки всегда готов выйти Пономаренко – хотя Пищур в такой форме, что не хотелось бы его трогать.

Следует готовиться к крайне непростому поединку, но желательно взять максимум очков с Панамой. Встреча с Парагваем вполне может завершиться неудачей, ведь там очень сильная заявка – с футболистами за 4 млн евро и с представителями АПЛ. Не хотелось бы считать очки перед последним туром и молиться на выгодный расклад в параллельных матчах.

Ориентировочный состав на матч Панама U-20 – Украина U-20

Украина U-20: Крипивцов – Гусев, Мельниченко, Киричок, Катрич – Ващенко, Караман – Синчук, Кревсун, Шах – Пищур

Прогноз "Футбол 24" – победа Украины с разницей в один гол

Рискнем поверить в успешный для подопечных Дмитрия Михайленко результат. Сборная Панамы U-20 откровенно не впечатляет в 2025 году. Команда провела шесть товарищеских матчей, проиграв четыре из них – обидчиками стали Конго, Франция, Саудовская Аравия и Колумбия. С последней также была ничья, а сборную Мали удалось победить.

Правда, в каждом из этих поединков панамцы уступали только с разницей в один мяч, пропуская не более двух и забивая в пяти из шести случаев. Словом, Украине U-20 придется серьезно поработать, чтобы сломать сопротивление панамцев – но тенденции говорят, что это реально. Панаме не хватает класса и опыта, чтобы регулярно отбирать очки у равных или более тяжелых соперников.

