Тунис одержал волевую победу над Панамой и покинул вместе с ней ЧМ-2018

Матч третьего тура ЧМ-2018 между аутсайдерами группы G завершился тяжелой победой "карфагенских орлов"

Обе команды не имели никакого шанса на выход из группы, однако Тунис считался фаворитом встречи – у него и игроки более именитые, и нервы грандам эта сборная помотала. "Карфагенские орлы" подтвердили свой статус, контролируя мяч большую часть первого тайма. Так, уже в его середини африканцы имели преимущество по количеству передач в два раза. Моменты также были, но в основном на старте – Бен-Юссеф на 7-й минуте пытался замкнуть прострел Слити с левого фланга пяткой, а на 19-й после навеса Хазри мяч едва не влетел в ворота после удара с нескольких метров.

Панама – Тунис – видео гола

Тем не менее, середина первого тайма поражала своей скучностью и бессодержательностью. Удивительно, но в этой мутной воде Панама нашла свою рыбку: на 32-й минуте Сасси сфолил в центре, а панамцы разыграли штрафной. После этого Торрес пробил несколько раз, однако его удары заблокировали – а вот удар Родригеса нет. Рикошетом от спины слабый выстрел влетел в ворота – 1:0! Тунис к концу первого тайма так и не отыгрался.

Панама – Тунис: текстовая онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Во втором тайме Тунис пришел в себя. Создав несколько полумоментов на старте, уже на 51-й минуте "карфагенские орлы" вышли вперед: красивая по геометрии атака завершилась прострелом Хазри с правого фланга на линию вратарской, откуда Бен-Юссеф расстрелял ворота Пенедо. После этого Тунис не прекратил давление, имея шанс забить уже через три минуты: это Слити протащил мяч через всю половину поля соперника, почти прошел двух защитников, и в последний момент отдал пас в штрафную на Хазри, который из его границ пытался пробить Пенедо – голкипер парировал удар!

Хазри был особенно активным. Он старался отличиться вторым своим голом на ЧМ-2018 – ассиста ему было мало. Так, на 62-й минуте Хазри ворвался в чужую штрафную под углом и пробил по воротам – Пенедо уверенно забрал непростой удар капитана тунисцев! На 66-й ему удалось забит: быструю контратаку Туниса Вахби завершил точным ударом из пределов штрафной – 1:2!

Панаму немного надорвало замена капитана Романа Торреса на старте второго тайма из-за повреждения. Тем не менее, "канальщики" имели два супершанса для того, чтобы забить второй гол, однако им постоянно что-то мешало. На 63-й минуте контратака сборной Панамы завершилась подачей с левого фланга – голкипер Матлаути вышел на перехват и выбил мяч с головы Техеды, но прямо на Барсенаса! Тот решил пробить с лету, однако Матлаути бросился головой под удар – и отбил! После этого панамцы пропустили, однако на 73-й минуте забили – это Барсенас пробил с линии штрафной в девятку. Панамке побежали радоваться, однако арбитр отменил гол, заметив мелкий фол Техеды в атаке. Больше подобных моментов в Панамы не было.

Тунис довел матч до уверенной победы. Он завершил выступления на ЧМ-2018 на третьем месте в группе G, набрав три очка и забив пять голов – неплохо, как для аутсайдера. Панама осталась четвертой, однако для такой возрастной и неопытной команды два гола на ЧМ-2018 – также успех. Группу выиграла Бельгия, набравшая 9 очков.

ЧМ-2018, группа Н, 3-й тур

Панама – Тунис – 1:2

Гол: Мерья, 33 (автогол) – Бен Юссеф, 51, Хазри, 66