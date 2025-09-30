Сборная Украины U-20 встретится со сверстниками из Панамы в матче чемпионата мира в Чили. Стартовый состав и онлайн-трансляция матча – на "Футбол 24".

Сегодня, 30 сентября, юношеская сборная Украины U-20 проведет матч против Панамы в рамках чемпионата мира в Чили. Начало поединка в 23:00 по киевскому времени.

Маркевич дал совет игрокам сборной Украины U-20 перед матчем с Панамой: "Ребята должны понять одну вещь"

Где смотреть Панама U-20 – Украина U-20? Следить за игрой вживую можно на Суспільне Спорт.

После первого тура в группе B с тремя очками лидируют Парагвай и Украина. Первые победили Панаму со счетом 3:2, а украинцы одолели Южную Корею 2:1. Напомним, что в плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре из шести команд, занявших третьи места.

Состав на матч против Панамы претерпел одно изменение: Деркач выйдет в стартовом составе вместо Шаха.

Стартовый состав Украины U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Киричок, Вернаттус, Синчук, Будко, Кревсун, Деркач, Караман, Пищур.

Панама U-20 – Украина U-20: анонс матча ЧМ-2025