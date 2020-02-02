toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ ЗИМНИЕ СБОРЫ

"Памятники нам не нужны", – Костышин однозначно оценил вероятность перехода Милевского в Колос

16:24 71 Читати українською
"Памятники нам не нужны", – Костышин однозначно оценил вероятность перехода Милевского в Колос
Руслан Костышин / ФК Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин убежден, что нападающий Динамо Брест Артем Милевский не смог бы усилить его команду.

"Перспективы Милевского в Колосе? У нас такие нагрузки, что ему было бы трудно. Сделать исключение? А он что, памятник? Нам в команде памятники не нужны", – сказал Костышин Youtube-каналу Трендец.

Михайличенко – Милевскому: Я не учу тебя, а переживаю за тебя

Напомним, что в прошлом сезоне Милевский забил 4 гола в 26 матчах чемпионата Беларуси. Контракт 35-летнего форварда с Динамо Брест рассчитан до конца 2020 года.

Недавно в одном из интервью Милевский заявил, что в его нынешней форме он смог бы усилить киевское Динамо как на поле, так и за его пределами.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Неймар роскошно отомстил сопернику за фол – нетипичный поступок бразильца
10:03
422
Теги
Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин Артем Милевский Артем Милевский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
мин
Атлетик
17:00
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук