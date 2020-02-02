"Памятники нам не нужны", – Костышин однозначно оценил вероятность перехода Милевского в Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин убежден, что нападающий Динамо Брест Артем Милевский не смог бы усилить его команду.

"Перспективы Милевского в Колосе? У нас такие нагрузки, что ему было бы трудно. Сделать исключение? А он что, памятник? Нам в команде памятники не нужны", – сказал Костышин Youtube-каналу Трендец.

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Напомним, что в прошлом сезоне Милевский забил 4 гола в 26 матчах чемпионата Беларуси. Контракт 35-летнего форварда с Динамо Брест рассчитан до конца 2020 года.

Недавно в одном из интервью Милевский заявил, что в его нынешней форме он смог бы усилить киевское Динамо как на поле, так и за его пределами.

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