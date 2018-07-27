Палотта – о трансфере Алиссона: Если ты можешь подписать трех игроков, продав одного голкипера, то выбор очевиден

Президент Ромы Джеймс Паллотта прокомментировал решение клуба продать голкипера Алиссона в Ливерпуль.

"Что касается ситуации Алиссона, то давайте серьезно. Он отличный голкипер. Мы с ним пообщались, когда он уходил, я пожелал ему удачи и побольше сухих матчей, за исключением 5-6 пропущенных мячей, когда они снова встретятся с нами. Он сказал, что не может себе этого позволить, но мы можем вернуться к этой теме!

"Я не приму извинения Барселоны, пока они не продадут нам Месси". Президент Ромы – смешно о "краже" Малкома

Да, 70 миллионов – это много. Я считаю, что мы подписали очень сильного вратаря в лице Робина Ольсена. Я думаю, он очень недооценен.

Если ты можешь подписать трех действительно сильных игроков, продав одного сильного голкипера, то для футбольных людей на моей должности выбор очевиден", – цитирует Паллотту Football Italia.