Палоп вспомнил легендарный гол в ворота Шахтера – сегодня исполнилось 13 лет со дня того матча

Сегодня – 13-я годовщина со дня одного из самых печальных матчей в истории футбольной Украины, в котором Шахтер проиграл Севилье с голом Андреса Палопа.

15 марта 2007 года Шахтер уступил Севилье (2:3) на Олимпийском стадионе в Донецке и вылетел из Кубка УЕФА. На последних секундах поединка гол Андреса Палопа, который пришел на угловой, перевел игру в экстра-тайм, а затем испанцы дожали "горняков".

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"Что является особенным15 марта? Почему это приносит нам такие хорошие эмоции? Палоп может дать ответ", – говорится в посте в Twitter. "Я реализовывал 100% моментов. Хорошая статистика. Спасибо", – герой того вечера не замедлил с ответом.

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