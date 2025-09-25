Коул Палмер не сможет использовать свою торговую марку для продажи вина.

Коул Палмер проиграл спор с виноградником Шато Пальмер и больше не сможет использовать торговую марку Cold Palmer для продажи вина. Французский виноградник Шато Пальмер (Château Palmer) подал на игрока Челси в суд и выиграл дело.

По данным The Sun, французы одержали победу в споре, и стороне Палмера пришлось исключить вино из списка товаров, которые он надеется продавать под своим брендом. Юридическая команда футболиста внесла поправки в документы Ведомства по интеллектуальной собственности, чтобы предотвратить конфликт.

Коул выбрал название марки Cold Palmer из-за манеры праздновать голы потиранием плеч, будто он замерз.

