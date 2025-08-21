Палмер попал в абсурдную судебную тяжбу – звезда Челси судится с французским виноделом за собственное имя
Полузащитник Челси Колу Палмер стал фигурантом скандала вокруг собственного бренда.
Коул Палмер оказался в эпицентре неожиданного юридического конфликта. Как сообщает The Sun, полузащитник Челси и сборной Англии пытается запатентовать собственную торговую марку "Cold Palmer", связанную с его популярным "ice cold" празднованием голов.
Челси хайпует с Трампом: Палмер растерян, Кукурелья напуган
Футболист планировал использовать этот бренд для производства широкой линейки продукции – от косметики и одежды до алкогольных напитков. В документах, поданных в Управление интеллектуальной собственности Великобритании, даже фигурируют вина, ликеры и энергетики с низким содержанием алкоголя.
Именно эта часть заявки привлекла внимание французской винодельни Chateau Palmer, расположенной в регионе Бордо. Предприятие, основанное еще в 1814 году британским офицером Чарльзом Палмером, требует заблокировать регистрацию бренда футболиста.
Теперь дело будут рассматривать юристы правительственного ведомства, которые заслушают аргументы обеих сторон и вынесут окончательное решение.
Манчестер Сити хочет вернуть Палмера – Гвардиола готовится выложить рекордные 170 миллионов