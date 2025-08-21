Полузащитник Челси Колу Палмер стал фигурантом скандала вокруг собственного бренда.

Коул Палмер оказался в эпицентре неожиданного юридического конфликта. Как сообщает The Sun, полузащитник Челси и сборной Англии пытается запатентовать собственную торговую марку "Cold Palmer", связанную с его популярным "ice cold" празднованием голов.

Футболист планировал использовать этот бренд для производства широкой линейки продукции – от косметики и одежды до алкогольных напитков. В документах, поданных в Управление интеллектуальной собственности Великобритании, даже фигурируют вина, ликеры и энергетики с низким содержанием алкоголя.

Именно эта часть заявки привлекла внимание французской винодельни Chateau Palmer, расположенной в регионе Бордо. Предприятие, основанное еще в 1814 году британским офицером Чарльзом Палмером, требует заблокировать регистрацию бренда футболиста.

Теперь дело будут рассматривать юристы правительственного ведомства, которые заслушают аргументы обеих сторон и вынесут окончательное решение.

