Палмер, Санчес и Дуэ с наградами / Скриншот

После дубля в финале против ПСЖ Коул Палмер был признан лучшим игроком Клубного ЧМ-2025. За это звезда Челси получил “Золотой мяч” турнира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Второе место занял лидер ПСЖ Витинья, а "Бронзовый мяч" получил еще один игрок Челси – Мойзес Кайседо.

Лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира стал Гонсало Гарсия. В активе молодого нападающего Реала 4 мяча на турнире.

"Золотую перчатку" получил Роберт Санчес из Челси, а приз лучшему молодому игроку – Дезире Дуэ из ПСЖ. Также награду за фэйр-плей было отдано Баварии.

Челси выиграл Клубный чемпионат мира-2025, шокировав ПСЖ тремя голами до перерыва – Палмер оформил 2+1