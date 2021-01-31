Кубок Либертадорес, финал

Палмейрас – Сантос – 1:0

Гол: Брено, 90+9

Хотя до матча букмекеры фаворитом называли номинального хозяина, на поле этого заметно не было. Команды играли в открытый футбол, отвечая атакой на атаку. Зрелищно впереди и жестко позади. Под таким девизом разгорались перипетии.

Классный момент открыть счет в конце первого тайма был у Луиса Адриано. Однако экс-форвард Шахтера не попал в ритм атаки и не смог нанести прицельный удар. Стоит признать, что ничья по итогам первой 45-минутки была логичной. Правда, должна быть результативной – моментов для этого было предостаточно.

С началом второго тайма авантюризма стало меньше. Это понятно – с каждой минутой цена ошибка становилась все больше. Постепенно Палмейрасу удалось наладить контроль над мячом. Не хватало только успешных действий на трети соперника. Здесь на помощь мог прийти стандарт. Вейга метров с 25-ти стрелял со штрафного – мяч просвистел над перекладиной.

Казалось, оба соперника смирились с неизбежностью овертайма. Арбитр компенсировал 8 минут, и этого хватило для настоящей драмы. Наставник Сантоса – Кука – изо всех сил пытался помешать игроку Палмейрас быстро бросить аут. Началась потасовка. Рефери удалил тренера, а тот просто ушел на трибуны к болельщикам. Таким образом Кука собственными глазами видел поражение своей команды. Брено классным ударом головой замкнул подачу в штрафную.

Палмейрас во второй раз в своей истории выиграл Кубок Либертадорес. Кроме уже упомянутого Луиса Адриано, трофей завоевал еще один бывший легионер УПЛ. Виллиан Гомес, который в свое время провел один сезон в харьковском Металлисте, сегодня на поле не выходил, ограничившись присутствием на скамейке запасных.

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