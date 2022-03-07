Нападающий Шахтера Педро Фернандо близок к переходу в Палмейрас, сообщает Torcedores.

Педриньо заинтересовал топ-клуб из Испании

"Оранжево-черные" не прочь отпустить 23-летнего игрока в бразильскую Серию А, однако есть одно "но": дончане готовы отдать Фернандо в аренду на три месяца, в то время как "зелено-белые" требуют, чтобы соглашение было подписано как минимум до конца года.

В Палмейрасе рассчитывают, что смогут убедить Шахтер согласиться на их условия готовностью взять на себя 100% зарплаты игрока. К слову, ранее СМИ сообщали об интересе к Фернандо со стороны Аталанты, готовой потратить на трансфер 5 млн евро.

Напомним, контакт бразильца с украинским клубом действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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