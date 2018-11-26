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Палмейрас в десятый раз стал чемпионом Бразилии

06:00 2 Читати українською
Палмейрас в десятый раз стал чемпионом Бразилии
Триумф Палмейраса / фото из соцсетей

Палмейрас из Сан-Паулу за тур до окончания первенства Бразилии-2018 гарантировал себе чемпионский титул благодаря выездной победе над Васку да Гама (1:0).

"Поросята" одержали минимальную победу. Единственный мяч во встрече на 72-й минуте провел форвард Дейверсон.

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После 37-ми туров Палмейрас набрал 77 очков и на пять пунктов опережает Фламенго, который идет вторым. Это означает, что болельщики уже могут праздновать чемпионство.

Этот титул является десятым для Палмейраса в истории бразильских чемпионатов. Отметим, что возглавляет команду титулованный Луис Фелипе Сколари.

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Мир Палмейрас Палмейрас Луис Фелипе Сколари Луис Фелипе Сколари Бразилия
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