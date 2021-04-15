Рекопа Южной Америки

Палмейрас – Дефенса и Хустисия – 1:2 (3:4 в серии пенальти, первый матч – 2:1)

Голы: Вейга, 22 (пен.) – Ромеро, 30, Бенитес, 90+3

Удаления: Винья, 68 – Ромеро, 98

Нереализованный пенальти: Гомес, 100 (П)

Обладатель Копа Либертадорес имел преимущество после гостевой победы и уверенно начал домашний поединок – Вейга реализовал пенальти. Ромеро быстро один гол отыграл, поэтому камбэк Дефенсы и Хустисии выглядел вполне реальным.

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В середине второго тайма задача аргентинцев стала значительно проще. Матиас Винья ногой ударил соперника по голове – прямая красная карточка. Бенитесу удалось перевести игру в овертайм аж на 90+3 минуте. Левый латераль "ястребов" мощным ударом из-за пределов штрафной "прошил" руки Вевертона. На 98 минуте положение Дефенсы и Хустисии казалось критическим. Палмейрас заработал пенальти, а Бенитеса выгнали с поля за споры с арбитром. Впрочем, голкипер Эзекиель Унсаин отразил слабый удар Гомеса, доведя дело до серии пенальти.

Аргентинцы били с "точки" безошибочно, а вот в составе Палмс нашлись два "снайпера". Экс-форвард Шахтера Луис Адриано попал в штангу, а вратарь Вевертон запустил мяч в небеса. 3:4 – Дефенса и Хустисия добавила к Копе Судамерикана еще один престижный трофей.

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