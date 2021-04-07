"Палмейрас всегда уважал органы здравоохранения и государственной власти и гуманно относился к пандемии, уделяя первоочередное внимание здоровью своих сотрудников. С этой целью клуб следовал строгим протоколам безопасности, и во время одного из тестов на COVID-19 результат Луис Адриано оказался положительным.

Луис Адриано попал в ДТП, проигнорировав самоизоляцию – форварду пришлось просить прощения

Его изолировали и дали указание оставаться дома, но он не придерживался протокола. В связи с этим Палмейрас применит административные действия в отношении Адриано в виде существенного пожертвования в пользу тех, кто в этом больше всего нуждается", – говорится в твиттере Палмейрас.

Напомним, несмотря на положительный тест на COVID-19, Адриано пренебрег самоизоляцией и поехал забрать свою маму из супермаркета, умудрившись сбить велосипедиста на парковке.

Италия приблизилась к рекорду, но стала эпицентром массового заражения – болезненный удар для Ювентуса и ПСЖ