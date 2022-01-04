Палмейрас готовится расторгнуть контракт со скандальной экс-звездой Шахтера
У бывшего нападающего "горняков" Луиса Адриано уже не первый конфликт на родине.
34-летний форвард, скорее всего, больше не будет играть за Палмейрас, сообщает Globo. Руководство вместе с главным тренером Абелем Феррейрой не рассчитывают на Адриано.
Луис Адриано запланировал досрочное "бегство" из Палмейраса – все из-за фанатов
Клуб уже сообщил игроку, что он не входит в планы сезона. "Зелено-белые" бросят все силы, чтобы продать нападающего, а если им не удастся, то будут рассматривать возможность досрочного расторжения контракта, ведь у него один из самых больших контрактов в команде. Ранее Луис конфликтовал с фанатами.
Бывший нападающий Шахтера выступает за Палмейрас с 2019-го. В прошлом сезоне Луис Адриано принял участие в 37 матчах, в которых отдал 5 результативных передач и забил столько же мячей.
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