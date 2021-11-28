Палмейрас – Фламенго – 2:1 – видео голов и искренних эмоций финала Кубка Либертадорес-2021
Палмейрас и Фламенго встречались в самом важном поединке клубного футбола Южной Америки. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Кубок Либертадорес-2021, финал
Палмейрас – Фламенго – 2:1
Голы: Вейга, 5, Дейверсон, 95 – Барбоза, 72
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Несмотря на статус аутсайдера матча, Палмейрас быстро открыл счет благодаря удару Вейги, замкнувшему прострел с правого фланга.
Только во второй половине встречи номинальные гости сумели отыграться и перевести поединок в овертайм. Решающий гол футболисты Фламенго сами "привезли" на свои ворота. После обрезки Дэйверсон выбежал на свидание с глокипером и легко разобрался в ситуации.
Следует отметить, что Палмейрас завоевал второй подряд титул Кубка Либертадорес.
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