Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас поделился инсайдом по киперу Ворсклы Дмитрию Ризныку, которого сватали к "горнякам".

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"Ризныка в Шахтере не будет. Этим летом так точно. Клуб не делал попыток его приобрести. Слухи о недавних переговорах с Ворсклой безосновательны. Это мне лично подтвердил гендиректор горняков Сергей Палкин", – написал Бурбас в Twitter.

Напомним, Анатолий Трубин вылетел из-за травмы мениска, поэтому в прессе начали обсуждать возможный трансфер чемпиона мира U-20 Ризныка в Шахтер.

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