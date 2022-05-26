"Все игры, которые мы будем проводить в будущем, независимо от того, товарищеские это матчи или официальные поединки Лиги чемпионов, все они будут направлены на поддержку Украины: и в имиджевом плане, и с точки зрения сбора средств.

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Конечно, мы должны подготовиться к Лиге чемпионов, и подготовка будет идти именно в русле таких благотворительных матчей. Надеемся, что начнем подготовительный процесс в конце июня, в июле и августе будем проводить эти матчи и заниматься своей работой. Каждый сегодня должен вносить вклад для победы нашей страны. Если мы можем быть полезны, то должны это делать.

Мы беседовали по поводу продолжения чемпионата. Считаю, это важный аспект: и с точки зрения сохранения национальной сборной, и с точки зрения сохранения чемпионата Украины. Эти факторы важны, потому что, как я и сказал, это несет финансовую поддержку нашей стране и один из главных аспектов – имиджевый. Мы должны показать, что Украина продолжает играть чемпионат, Украина продолжает бороться, Украина продолжает побеждать. И это мы должны демонстрировать всему миру", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, встреча руководителей украинских клубов и футбольных чиновников по поводу судьбы нового сезона состоится в пятницу, 27 мая.

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