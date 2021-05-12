Генеральный директор дончан Сергей Палкин тепло поблагодарил Луиша Каштру за два года работы в коллективе.

"Подошло к завершению сотрудничество Шахтера и Луиша Каштру. За два года он многое сделал для команды и вписал свое имя в историю клуба. Мы вместе прошли через большие испытания, нам есть, что вспомнить и чем гордиться.

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Рекордное чемпионство с отрывом в 23 очка, незабываемые еврокампании с полуфиналом Лиги Европы, победами над Реалом и выходом из сложнейшей группы Лиги чемпионов. Но самое главное – Луиш развивал наших молодых игроков и успешно интегрировал их в состав, чем помог заложить будущее Шахтера на годы вперед.

Я от всего сердца благодарю Луиша Каштру за эти два сезона и желаю ему новых интересных профессиональных вызовов, ярких побед, больших трофеев и, конечно же, неизменного удовольствия и радости от футбола", – написал Сергей Палкин в своем Facebook.

Заметим, португальский специалист стал 33-м тренером в истории Шахтера. В 84 матчах под руководством Луиша Каштру "оранжево-черные" одержали 51 победу и 16 раз сыграли вничью.

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