"Когда Де Дзерби приходил к нам, у него уже было представление о тех футболистах, с которыми он хочет работать. Он проанализировал весь наш состав, хорошо владел информацией о ситуации в команде. Он следил за нами еще раньше.

Тогда у него были вопросы по Коноплянке, но мы вместе, включая Женю, сели, поговорили о том, что нужно дать шанс, он будет работать на 100%. По большому счету он профессионал. Относительно тренировочного процесса к нему нет вопросов. Он выкладывается по полной. В жизни вне поля тоже профессионально подходит ко всем вопросам.

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Сначала в тренировочном процессе после травмы он немного недотягивал. Вроде бы втянулся, все нормально было, дали ему шанс сыграть. Дальше все пошло не в том ключе, в каком мы видели, не в том ключе, в аком видел сам Коноплянка. У Де Дзерби было больше требований, чем мог дать Женя. Сейчас мы тоже сели, поговорили и решили, что Жене нужно сменить клуб.

Собственно, потому он и не появился на собрании, потому что варианты то приходят, то идут. Он вроде бы летит в новый клуб, но что-то не получается и остается. В течение двух дней должны определиться со следующим клубом. Надеюсь, что нам все удастся.

ЛАСК – клуб, с которым не вышло? Да, было несколько клубов. Вроде вот-вот складывается, он ведет переговоры по своим условиям, вроде бы даже на медобследование вылетал, но в последний момент что-то не так пошло. Опять же сейчас еще один вариант появился. Должно выйти", – поделился Палкин в комментарии Футбол News.

Добавим, что появилась информация о возможном переходе Евгения в польскую Краковию. В текущем сезоне Коноплянка дважды вышел на поле, наиграв 47 минут. Ранее Роберто Де Дзерби не взял его на собрание в Турцию.

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