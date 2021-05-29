"Если посмотреть на наши трансферы, то это, в основном, бразильские футболисты. Но это не значит, что мы не обращаем внимание на европейский футбол, футбол на других континентах.

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Просто так складывается, что нам больше нравится стиль бразильских футболистов, поэтому их больше в команде. Но это не говорит о том, что мы зациклены исключительно на Бразилии и не обращаем внимание на другие страны. В летнее трансферное окно, возможно, будут даже какие-то сюрпризы.

Вопрос форварда открыт, мы думаем об этой позиции. Мораес травмировался на достаточно длительный срок, а вокруг него молодые ребята. Молодость – это хорошо, но им не хватает стабильности. Поэтому мы анализируем, в ближайшую неделю-две должны принять решение.

Около 20 футболистов из академии Шахтера имеют очень большую перспективу. Это талантливые ребята. Если говорить о фамилиях, которые уже на устах, то это Очеретько, Бондаренко, Мампасси. Им будет предоставлен шанс проявить себя в первой команде на сборах, за него надо держаться", – сказал Палкин в комментарии Shakhtar News.

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