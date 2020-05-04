Палкин: УПЛ следует оставить 12 клубов – такого же мнения придерживается Суркис

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о возможных изменениях в УПЛ после пандемии коронавируса.

"Есть два состояния: положительное и отрицательное. Если начать с положительного, то отмечу Колос, который ворвался в УПЛ и закрепился в первой шестерке, Десна на три очка отстает от второго и третьего места, Ворскла меняет философию и перезагружается. Те же Карпаты испытывают трудности , но львовский клуб – это бренд серьезный, с ними всегда сложно играть. Зарю отмечу, которая демонстрирует отличный футбол.

Когда вернется УПЛ – СМИ назвали новую дату

Из отрицательного: возможные проблемы с коэффициентами, поэтому сегодня нам нужно аккуратно относиться к любым изменениям, которые непосредственно касаются УПЛ. Если решения, которые мы принимаем, усилят УПЛ – нужно делать.

Со следующего сезона у нас 14 команд в УПЛ, однако это решение принималось в коронавируса. Все понимают, что после карантина экономика Украины серьезно просядет. Это ударит по клубам. Считаю, что над этим вопросом необходимо серьезно подумать. Например, остаться с 12 клубами учитывая форс-мажорные обстоятельства. Такого же мнения придерживается президент Динамо Игорь Суркис", – сказал Палкин в эфире Великого футбола.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ