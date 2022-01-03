"У нас есть продвижение в этом направлении. Снова заходит Металлист, серьезной боевой единицей стал СК Днепр-1, возвращается Кривбасс. Но все равно нам пока далеко до уровня чемпионата 2012-2013 годов.

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Еще предстоит большой путь, но, главное, мы двигаемся в правильном направлении. С каждым годом постепенно, но улучшения появляются.

Что нужно сделать, чтобы увеличить интерес болельщиков и вернуть чемпионат на уровень 2012 года? Это очень сложный и многофакторный вопрос, который лежит в плоскости экономического и политического состояния в стране, количества денег в футболе, инфраструктуры, работы с болельщиками отдельно взятого клуба, работы самой ассоциации по развитию футбола в стране. Ответ должен быть многофакторным, ведь по каждому из этих направлений сегодня небольшие сдвиги есть. Повторюсь: мы идем в правильном направлении, но насколько быстро зададим темп – другой вопрос", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, опережая Динамо на два пункта.

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