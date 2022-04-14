Палкин: Украинская армия может до Москвы дойти
10:06 - Читати українською
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин уверен в ВСУ.
"Верим в то, что мы добьем их, вернем Донбасс и Крым. Просто здесь вопрос времени.
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Да, понадобится немного больше времени, но с настроем нашей армии, я уверяю вас, что мы можем и до Москвы дойти", – сказал Палкин в программе "Денисов Time".
Напомним, украинцы уже 50-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.
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