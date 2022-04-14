"Верим в то, что мы добьем их, вернем Донбасс и Крым. Просто здесь вопрос времени.

Палкин: Я на россиян смотреть вообще не могу – просто не перевариваю их

Да, понадобится немного больше времени, но с настроем нашей армии, я уверяю вас, что мы можем и до Москвы дойти", – сказал Палкин в программе "Денисов Time".

Напомним, украинцы уже 50-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

Россия напала на Украину: Шахтер продает звезд в АПЛ, сборная к важным матчам хочет готовиться с чемпионами мира (LIVE)