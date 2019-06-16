Палкин: Украина U-20 продемонстрировала свой знаменитый характер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал победу сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019.

"Поздравляю воспитанников академии Шахтера, всех игроков и тренеров сборной Украины U-20 с великолепной победой в финале чемпионата мира.

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В решающем матче наши ребята, как и на протяжении всего турнира, продемонстрировали высочайший уровень игры и свой знаменитый характер. Только так становятся чемпионами. Так вырастают великие футболисты.

Это фантастическое достижение для каждого игрока сборной и исторический успех для всего украинского футбола. Уверен, у этого поколения впереди много ярких побед и больших свершений", – написал Палкин в своем Facebook.

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