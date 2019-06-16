toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Палкин: Украина U-20 продемонстрировала свой знаменитый характер

08:26 107 Читати українською
Палкин: Украина U-20 продемонстрировала свой знаменитый характер
Сергей Палкин / ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал победу сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

"Поздравляю воспитанников академии Шахтера, всех игроков и тренеров сборной Украины U-20 с великолепной победой в финале чемпионата мира.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – 3:1 – видео голов и обзор матча, в котором "сине-желтые" стали чемпионами мира

В решающем матче наши ребята, как и на протяжении всего турнира, продемонстрировали высочайший уровень игры и свой знаменитый характер. Только так становятся чемпионами. Так вырастают великие футболисты.

Это фантастическое достижение для каждого игрока сборной и исторический успех для всего украинского футбола. Уверен, у этого поколения впереди много ярких побед и больших свершений", – написал Палкин в своем Facebook.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: украинцы – чемпионы мира 2019, Лунин, Супряга и Ко феерят, а Петраков всех переиграл

blog_ava
Украина U-20 – Южная Корея U-20: украинцы – чемпионы мира 2019, Лунин, Супряга и Ко феерят, а Петраков всех переиграл
00:55
9516
Теги
Украина U-20 Украина U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20 Сергей Палкин Чемпионат мира U-20
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
35
мин
Парагвай
22:00
Катар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук