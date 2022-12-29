"Если посмотреть на статистику, то она достаточно убедительна, но, считаю, что Тете еще не показывает тот футбол, на который способен. При этом он имеет сильный профайл, он ментально сильная личность, что доказал матч с загребским Динамо, когда он взялся пробивать пенальти и забил самый важный гол.

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Даже наши легенды не взяли на себя эту ответственность, а он пошел до конца. Имеет сильный характер, я считаю, что в будущем он станет топ-футболистом. Его еще ждет долгий путь, надеюсь, что следующий год будет для него намного лучше предыдущего.

Наши вингеры должны забивать много голов, чем больше они будут забивать, тем увереннее мы будем выигрывать чемпионат. Количество глав 7-го и 11-го номеров – важный показатель. Мы должны стремиться к тому, чтобы оба фланга показывали хорошие результаты", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

В нынешнем сезоне УПЛ Тете провел 17 матчей, в которых отличился 9-ю голами и ассистом.

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