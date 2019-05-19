Палкин: Шахтер в очередной раз подтвердил звание лучшей команды страны

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поздравил команду и болельщиков с чемпионством.

"Поздравляю всех с чемпионством и "золотым дублем". Шахтер провел великолепный сезон и в двенадцатом раз в своей истории заслуженно выиграл золотые медали чемпионата. Третий год подряд мы делаем "золотой дубль" и еще раз подтверждаем звание лучшей команды страны.

Шахтер стал самым титулованным клубом независимой Украины

Хочу отметить, что это седьмой трофей за три года для Паулу Фонсеки и его тренерского штаба – браво, прекрасная работа.

Эта победа особенно ценна, ведь сегодня Шахтер завоевал свой 34-й трофей и стал самым титулованным клубом независимой Украины. Это достижение было бы невозможно без наших болельщиков. Спасибо за поддержку и за веру в клуб. Вместе мы будем еще сильнее и достигнем новых вершин", – написал Палкин на своей странице Facebook.

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