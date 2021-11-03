"Ответственная игра. Чтобы продолжить играть в евротурнирах, нам нужно выигрывать дважды подряд. Особого выбора у нас нет, поэтому нужно настроиться и показать свою игру.

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Наша позиция такова, что мы не будем подстраиваться под кого бы то ни было, у нас своя философия, свой стиль игры, свое видение футбола. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем. Не думаю, что Анчелотти особенно под нас подстраивался. Они просто первые 15 минут посмотрели во что мы играем, а потом начали играть в свой футбол.

При том что на Сантьяго Бернабеу идет реконструкция, на матче будет около 43 тысяч болельщиков. Вызывает восторг, как они умудряются управлять всеми процессами с точки зрения безопасности, охраны и человеческих потоков", – сказал Палкин в комментарии YouTube-каналу "Бомбардир".

Напомним, поединок между Реалом и Шахтером состоится уже сегодня, 3 ноября. Начало встречи в Мадриде в 19.45.

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