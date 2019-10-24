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Палкин: Шахтер мечтает выиграть Лигу чемпионов и вернуться в Донецк

14:12 76 Читати українською
Палкин: Шахтер мечтает выиграть Лигу чемпионов и вернуться в Донецк
Сергей Палкин / ФК Шахтер

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал, как повлиял на клуб конфликт с Россией, который заставил "горняков" покинуть родной город.

"Для нас это был страшный сон. Когда ты теряешь свой родной город, свой стадион, поддержку своих болельщиков и вообще все, это очень тяжело. Фактически, мы начали все с нуля.

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Не думаю, что где-то есть еще один такой клуб с таким президентом. На сегодняшний день у нас есть две мечты: выиграть Лигу чемпионов и вернуться в Донецк", – цитирует Палкина B/R Football.

Напомним, после военного конфликта на Донбассе Шахтер переехал в Киев. Свои матчи команда проводилва сначала во Львове, а сейчас – в Харькове.

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