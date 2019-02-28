Палкин рассказал, почему Шахтер не покупает защитников, несмотря на проблемы в обороне

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин успокоил болельщиков "горняков", которые обеспокоены игрой команды в обороне.

Почему Шахтер подписывает игроков атакующего плана, забывая об исполнителях в оборону? Скажем так, у болельщиков возникли определенные вопросы, когда мы пропускали от Айнтрахта. Но я хочу обратить внимание на то, что пропускает или проигрывает вся команда.

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Если бы вина была только на центральных защитниках, они стоили бы по 100 миллионов. Все атакуют и все обороняются. Теперь конкретно о нашей оборонительной линии. Да, ушел Ракицкий, но на его место есть Матвиенко. Мы считаем, что в будущем это один из сильнейших центральных защитников Европы. Николай обладает всеми качествами: скорость, техника, начало атаки, хорошее чтение игры, а главное – у него светлая голова. А индивидуальные ошибки допускают все, любой центральный защитник мира. Самое важное – как над ними работать.

Следуя этой же логике: в каждом матче наша атакующая линия тоже допускает ошибки, и если мы будем так же реагировать, то каждые полгода нам нужно менять всю атакующую линию. Поэтому наш вопрос в том, чтобы работать над индивидуальными ошибками и командными действиями, и все будет хорошо", – сказал Палкин прес-службе "горняков".

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