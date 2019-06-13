Палкин рассказал об изменениях в тренерском штабе Шахтера после назначения Каштру новым наставником клуба

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин признался, кто войдет в тренерский штаб нового наставника "горняков" Луиша Каштру.

"У нас остается тренер вратарей, который был в штабе Фонсеки. Он изъявил желание продолжить работать в нашем клубе, мы этому рады.

Ахметов: Шахтер мог пригласить Каштру еще в прошлом сезоне

Луиш Каштру приводит с собой двух ассистентов: тренера по физподготовке и аналитика. Вот и весь тренерский штаб", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, португальский специалист подписал контракт с донецким клубом на 2 сезона.

По итогам прошлого сезона Шахтер победил в УПЛ, а также завоевал Кубок Украины.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво