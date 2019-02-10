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Палкин рассказал о перспективах в Шахтере Бондаря и Чоботенко

14:46 94 Читати українською
Палкин рассказал о перспективах в Шахтере Бондаря и Чоботенко
Сергей Палкин / ФК Шахтер

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями относительно Валерия Бондаря и Сергея Чоботенко, которые провели с основной командой тренировочные сборы.

"Тренерский штаб доволен их выступлениями. И это самое главное. Определенная перспектива есть.

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Ребятам необходимо получать игровую практику. Лучше задействовать футболиста на пике. Поэтому, скорее всего, ребята будут играть, и когда они раскроются – мы их пригласим в команду", – рассказал Палкин в комментарии Футбол 1.

Отметим, что Сергей Чоботенко первую половину сезона 2018/19 провел в аренде в Мариуполе (13 матчей во всех турнирах), а Валерий Бондарь в чемпионате дублеров (15 поединков, 1 гол).

Теги
Шахтер Шахтер Сергей Палкин Зимние сборы Сергей Чоботенко Сергей Чоботенко Валерий Бондарь Валерий Бондарь
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