"Я много раз общался с Мудриком с тех пор, как возникла эта проблема с допингом. Он не понимает, как это могло произойти. Он не имеет никакого представления.

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Именно поэтому его адвокаты организовали проверку на детекторе лжи, которую он успешно прошел. Это будет частью доказательств того, что он не намеревался употреблять что-то запрещенное. Мудрик четко заявил, что не виноват в положительном тесте. Теперь нужно выяснить, как это произошло и кто причастен. Его адвокаты работают над этим.

Результатов пробы B до сих пор нет, поэтому ситуация остается неопределенной. Никто не знает, что произошло. Я желаю Мудрику всего наилучшего – он высокопрофессиональный футболист и очень хороший человек. Его нужно поддержать.

Шахтер также имеет в этом личную заинтересованность. Существуют бонусы от его перехода в Челси, которые зависят от его выступлений. Если он не играет, это создает для нас проблемы, ведь мы можем потерять до 30 миллионов евро.

Итак, Шахтер, Челси и Мудрик – мы в одной лодке. Все поддерживаем Мудрика и надеемся, что в ближайшее время ему позволят продолжить играть в футбол", – сказал Палкин для GiveMeSport.

Напомним, в нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей за лондонский клуб, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. В декабре 2024 года стало известно о проваленном допинг-тесте украинского футболиста – игроку грозит дисквалификация до четырех лет.

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