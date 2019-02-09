Палкин рассказал, игрок должен заменить Ракицкого в Шахтере

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин считает, что защитник Николай Матвиенко сможет заменить Ярослава Ракицкого.

"Причины того, почему зимой у нас появился Бондаренко, более или менее понятны. Во-первых, от нас ушел Ракицкий. Во-вторых, у Ордеца заканчивается летом контракт, и пока нам не удается договориться с ним о личных условиях. Поэтому было принято решение привлечь еще одного украинца.

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Вы знаете, что центр обороны у нас в основном украинцы, кроме Хочолавы. Это наша политика. Было принято решение пригласить Бондаренко. Мы считаем, что это самый сильный игрок центра обороны в украинских клубах, если не считать Шахтер и Динамо. Поэтому мы сконцентрировались на нем и пригласили в команду.

Основной вопрос – уход Ракицкого. Но мы считаем, что Матвиенко в ближайшем будущем должен его заменить и выступать на том же уровне, а может, даже лучше. Мы в него верим. У него все получится. Его основная позиция – центральный защитник. Возлагаем на него очень большие надежды", – передает слова Палкина Terrikon со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

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